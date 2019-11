Frei am Wochenende

Nur maximal an zwei Wochenenden im Monat Dienst. So lautet eine bescheidene Forderung des Marburger Bundes an die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Beide Tarifpartner begannen am Mittwoch die Verhandlungen für etwa 20.000 Ärzte an 23 Unikliniken. Neben der Forderung nach einer Gehaltserhöhung von sechs Prozent gehört die Reduzierung der Arbeitsbelastung für den Ärzteverband zu den zentralen Themen in dieser Tarifrunde.

Eigentlich selbstverständlich

Bislang gebe es keinerlei zahlenmäßige Begrenzung von Diensten an Wochenenden, erklärte Hans-Jörg Freese, Pressesprecher des Marburger Bundes, auf Anfrage von jW. Wegen des »vielfach ausgeprägten Personalmangels haben die Ärztinnen und Ärzte nur in eingeschränkter Weise überhaupt Möglichkeiten, verbindliche und langfristige Planungen von sozialem Leben insbesondere an Wochenenden vorzunehmen«, so Freese. Eine Begrenzung von Wochenenddiensten konnte der Marburger Bund im Mai bereits in den Tarifverhandlu...