Differenzen bei Drittstärksten

Der Rückhalt für Mike Mohring schwindet. Zwar wurde er erneut zum Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag gewählt, als diese sich nach Querelen um eine Zusammenarbeit mit der AfD am Mittwoch in Erfurt konstituierte. Mohring, der die Fraktion seit 2008 führt und keinen Gegenkandidaten hatte, erhielt aber nur 14 von 21 Stimmen. Nach der Landtagswahl 2014 hatte die Fraktion ihn noch einstimmig zu ihrem Chef gemacht. Bei der Landtagswahl am 27. Oktober hatte die Union fast zwölf Prozent verloren und war mit 21,8 Prozent hinter der Partei Die Linke und der AfD nur drittstärkste Kraft geworden. Sie stellt erstmals seit 1990 nicht mehr die stärkste Fraktion im Thüringer Landtag.

Vor der Fraktionssitzung hatte die Landrätin und CDU-Vorsitzende des Kreises Greiz, Martina Schweinsburg, eine offene Kampfansage an Mohring gerichtet und ihn aufgefordert, Konsequenzen aus der Niederlage bei der Landtagswahl zu ziehen, wie MDR Thüringen berichtete. Es müssten...