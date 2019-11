Einfach machen lassen

Zeit verstreicht höchst anschaulich. (…) Die große Mehrheit alles Tönenden bedeutet augenblickliches, aktuelles Geschehen!

Rudolf Arnheim: Rundfunk als Hörkunst

In Brechts »Svendborger Gedichten« findet sich das karge Poem »Der Pflaumenbaum«: »Im Hofe steht ein Pflaumenbaum / Der ist klein, man glaubt es kaum. / Er hat ein Gitter drum, / So tritt ihn keiner um. // Der Kleine kann nicht größer wer’n. / Ja, größer wer’n, das möcht er gern. / ’s ist keine Red’ davon / Er hat zu wenig Sonn’. // Den Pflaumenbaum glaubt man ihm kaum, / Weil er nie eine Pflaume hat. / Doch er ist ein Pflaumenbaum / Man kennt es an dem Blatt.«

Werner Mittenzwei hat darauf hingewiesen, dass es sich hier um einen Pflaumenbaum im »Hinterhof eines billigen Großstadtviertels« handelt: »Eingelassen in den Asphaltboden, lichtarm vegetierend im Schatten der hohen Hauswände, eine kümmerliche Anspielung auf eine Natur, für die auf teurem Grund und Boden kein Platz bleibt. Beschützt muss er...