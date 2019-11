Der Steckbrief des Feindes

In die Filmgeschichte dürfte »Human Nature« auf jeden Fall eingehen. Wegen der gekonnten Art, ein Thema ausgewogen zu betrachten, aber wohl mehr noch als für lange Zeit letzter Dokumentarfilm über die gezielte Veränderung menschlicher Gene, in dem Lulu und Nana nicht erwähnt werden. Als der chinesische Biophysiker He Jiankui am 27. November 2018 auf einem internationalen Kongress in Hongkong verkündete, er habe das Erbmaterial von Zwillingsembryonen verändert (die beiden Mädchen mit den Pseudonymen Lulu und Nana waren da bereits geboren), saß Regisseur Adam Bolt mit seinem Material über die »Genschere« CRISPR-Cas9 schon im Schneideraum.

Im Prolog des Films lernt der Zuschauer den afroamerikanischen Teenager David kennen, einen äußerst charismatischen Jungen, dessen nüchterne Philosophie im Verlauf des Films die Dinge immer wieder überzeugend geraderückt. Mit geübten Handgriffen bereitet sich David während der einleitenden Bilder auf seiner Krankenhauslieg...