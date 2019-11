Die Pose ist alles

Auch 30 Jahre nach den Ereignissen hält sich die mindestens naive Erzählung von der »Aufbruchstimmung« und dem »Veränderungswillen« für eine »andere DDR« bei der Demonstration am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz. Die meisten, die damals bei der Demonstration gesprochen hatten, machten nach der »Wende« Karriere oder wurden hofiert – nicht in einer »reformierten DDR«, sondern in der erweiterten Bundesrepublik. Hört man sich die Reden heute noch einmal an, gewinnt man den Eindruck, der 4. November sei vor allem eine Sternstunde für Phrasen gewesen.

Nun wollen zwei Berliner Theaterproduktionen »aktiv« an die Demonstration erinnern. Das Theaterkollektiv Panzerkreuzer Rotkäppchen (PKRK) will sie am 4. November als »Theater der Revolution« auf dem Alexanderplatz erneut aufführen. Danach startet in der Volksbühne »Ost-Berlin – Revue einer verpassten Gelegenheit«. Am 21. Oktober haben die Macher in einer gemeinsamen Pressekonferenz für ihre Projekte geworbe...