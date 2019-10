Crailsheim. Das kleine Crailsheim an der Tabellenspitze, vor allen Schwergewichten im deutschen Basketball. Ein solches Bild muss für die Nachwelt festgehalten werden. »Ich habe einen Screenshot gemacht. Wir werden das irgendwo einrahmen«, sagt Martin Romig, Geschäftsführer der Merlins. Wenige Monate nach dem Klassenerhalt auf den letzten Drücker grüßt der Außenseiter in der Bundesliga plötzlich von ganz oben. Kein Grund abzuheben, denn der Traumstart mit fünf Siegen aus fünf Spielen war kaum vorherzusehen. Bislang haben die Hakro Merlins, die in der Arena Hohenlohe in Ilshofen außerhalb der Stadtgrenzen spielen, noch keinen der Platzhirsche herausgefordert. Es gab Erfolge über Gießen, Bayreuth, Bonn, Göttingen und den Mitteldeutschen BC, doch auch die wollen erst ges...