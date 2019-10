Knast macht krank

Strafgefangene gehören zu den gesellschaftlichen Gruppen, die besonders von Marginalisierung betroffen sind und für deren Grundrechte sich nur wenige Menschen interessieren. Nötig wäre das allerdings. So kommt es hierzulande nicht nur zu durchschnittlich 80 Suiziden von Inhaftieren pro Jahr, auch die psychologische Versorgung und die Gesundheitsprävention in Haftanstalten gelten als außerordentlich schlecht.

Licht ins Dunkel bringen

Unter anderem aus diesem Grund finden in der Bundesrepublik seit 2017 einmal im Jahr die »Aktionstage Gefängnis« statt. Angelehnt an die seit 1991 bestehenden französischen »Journées nationales prison« (JNP), organisiert das »Aktionsbündnis Gefängnis« in Deutschland jedes Jahr vom 1. bis zum 10. November eine Reihe an Veranstaltungen. In diesem Jahr haben sich die Organisatoren zum Ziel gesetzt, »Öffentlichkeit und Politik insbesondere auf die psychischen Belastungen hinzuweisen, die der Institution Gefängnis geschuldet sind o...