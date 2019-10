Antikommunismus überschattet Proteste

Am heutigen Dienstag veranstaltet die AfD-Fraktion einen sogenannten Bürgerdialog in der Stadthalle von Mülheim an der Ruhr, zu der die völkischen Nationalisten unter anderem die Vorsitzende ihrer Bundestagsfraktion, Alice Weidel, eingeladen haben. In der Vergangenheit war es bei derartigen Veranstaltungen zu Übergriffen von AfD-Anhängern und anderen Neonazis auf Gegendemonstranten gekommen. So hatten sich Mitglieder der faschistischen Partei »Die Rechte« bei einem »AfD-Bürgerdialog« im September in Dortmund als eine Art Saalschutz der AfD aufgespielt, obwohl Letztgenannte sich in der Öffentlichkeit gern als bürgerliche Kraft zu inszenieren versucht.

Um ihren Unmut über die neuerliche Provokation der extremen Rechten kundzutun, rufen verschiedene Organisationen, die sich im kürzlich gegründeten Bündnis »Mülheim stellt sich quer!« zusammengeschlossen haben, am heutigen Dienstag ab 17 Uhr zu Protesten auf. Diese sollen auf dem Kurt-Schuhmacher-Platz starten...