Die Wahrheit über den 9. Spieltag

Nach einem 0:2 in Mailand und einem 0:0 gegen Schalke befindet der BVB sich in einer veritablen Krise. Das betrifft die gesamte Mannschaft, die keine schnellen Kombinationen in die Tiefe mehr zustande bringt und jegliches Risiko scheut, allerdings eine ungewöhnliche Zweikampfstärke an den Tag legt. Vielleicht liegt es ja an den Vorschusslorbeeren und der Erwartungshaltung, mit der die Mannschaft konfrontiert war, jedenfalls leiden die Anhänger sehr unter der Einfallslosigkeit der Dortmunder.

In Mailand schienen die Borussen am Mittwoch nach einem 0:1-Rückstand weiter ein 0:0 halten zu wollen. Erst auf den allerletzten Drücker versuchten sie, etwas offensiver zu spielen, und dann verlor Raphaël Guerreiro den Ball, was zu einem Konter und dem 0:2-Endstand führte. Man musste drei Tage später froh darüber sein, dass die Schalker ihre Chancen nicht so eiskalt nutzten wie Inter. Immerhin traf Schalke zweimal den Pfosten, und einmal musste Guerreiro auf der Lini...