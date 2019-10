Klasse und Geschlecht

Das Spannungsfeld zwischen einer Klassenpolitik und einer emanzipatorischen Geschlechterpolitik, immer eigentlich als Frauenpolitik verstanden, durchzieht die Debatten innerhalb der Arbeiterbewegung, der Frauenbewegung und der fortschrittlichen Intelligenz quasi von Beginn an. Nach 1968 wurde heftig darüber gestritten, ob es sich beim Kampf der Frauen gegen ihre strukturelle Unterdrückung in den kapitalistischen Gesellschaften um einen »Nebenwiderspruch« handele, der letztlich dem Antagonismus zwischen Arbeit und Kapital nachgeordnet sei. Schlussendlich ergebe sich die Befreiung der Frauen dann aus der Befreiung vom Kapitalismus, so das Fazit dieser Diskurse. Demgegenüber pochten die demokratischen Frauenbewegungen mehr und mehr auf die Eigenständigkeit ihres Befreiungskampfes und auf die klassenübergreifenden Formen struktureller Unterdrückung von Frauen, woraus sich auch die Eigenständigkeit ihres politischen Kampfes ableite.

Es ist Zeit, eine Zwischenb...