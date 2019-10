Bombenstimmung

Am 2. Januar 1956 schlug die Geburtsstunde der Bundeswehr. Mehrere »Lehrkompanien« begannen mit der Ausbildung der ersten Freiwilligen. Am 21. Juli 1956 trat das »Wehrpflichtgesetz« in Kraft, das gegen die Stimmen der SPD-Bundestagsabgeordneten verabschiedet worden war. Die ersten zum Wehrdienst verpflichteten jungen Männer wurden zum 1. April 1957 einberufen. Erster Verteidigungsminister war ab dem 7. Juni 1955 der CDU-Politiker Theodor Blank, der bereits im Oktober 1956 von Franz Josef Strauß (CSU) abgelöst wurde, dem Bundeskanzler Konrad Adenauer die Aufgabe zuwies, »durch die Mauer des Widerstandes, die wir im Parlament und auch in der Öffentlichkeit zu überwinden hatten, durchzustoßen«. Zum ersten Generalinspekteur der Bundeswehr wurde General Adolf Heusinger berufen, der seit 1940 als Chef der Operationsabteilung im Oberkommando des Heeres dem Hitlerfaschismus treu gedient hatte und an der Vorbereitung aller danach vollzogenen Aggressionen der Wehrm...