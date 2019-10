Vom Nutzen der Parallelwelten

Vor der Baustelle des Parlaments saßen Herr Groll und der Dozent im Volksgarten zwischen Burgtheater und Bundeskanzleramt und genossen die letzten Strahlen der Herbstsonne. Sie erörterten eine schwierige politische Frage.

»Ich bleibe dabei: Parallelwelten sind schädlich, sie bedrohen das Gedeihen einer Gemeinschaft«, sagte der Dozent. »Das sagen Sie, der Sie in einer großbürgerlichen Parallelwelt aufgewachsen sind«, erwiderte Groll. »Als ich in den späten siebziger Jahren nach Wien kam, erschien mir die Stadt wie von einer anderen Welt. Jemandem wie mir, der an einem Stahlwerk, der ›Hütte Krems‹, aufgewachsen war, erlebte in der Großstadt, in der die Vielfalt der Welt sich darstellte, einen Kulturschock.«

Der Dozent setzte eine Designersonnenbrille auf. »Sie beschreiben das Stahlwerk als abgeschottete Welt.« Groll nickte. »Ich gebe Ihnen Beispiele. Ich besuchte den Werkskindergarten, ich spielte Fußball im Werksfußballverein. Mein bester Freund war im Wer...