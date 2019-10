»Brexit«-Debatte auf Eis

Der britische Premierminister Boris Johnson wird am heutigen Montag versuchen, im britischen Unterhaus Neuwahlen durchzusetzen. Dieser Schritt erfolgt, nachdem sein mit der EU ausgehandelter Entwurf eines Austrittsvertrages in der vergangenen Woche kritisiert worden war und es immer unwahrscheinlicher wurde, dass eine Mehrheit dafür zusammenkommen würde.

Die Schuld daran schiebt Johnson der Opposition zu, insbesondere der Labour-Partei. In einem Brief an deren Vorsitzenden Jeremy Corbyn schrieb Johnson: »Dieses Parlament hat, mit Ihrer Ermunterung, wiederholt für Verzögerungen gestimmt. Die Abstimmung am Dienstag war die letzte parlamentarische Chance, den Brexit vor dem 31. Oktober zu erledigen. Und wieder hat das Parlament für eine Verzögerung gestimmt.«

Nun hat der britische Premier die parlamentarischen Debatten über den Austrittsvertrag erst einmal auf Eis gelegt. Laut Berichten verschiedener britischer Tageszeitungen, darunter der Financial Times vo...