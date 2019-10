Hart schuften für wenig Geld

Beschäftigte in der Leiharbeit müssen doppelt so oft in Schichten schuften wie Festangestellte, sind mehr körperlichen Belastungen ausgesetzt und verdienen trotzdem deutlich weniger. Auch bei der Weiterbildung stehen sie hintenan. Zu diesem wenig überraschenden Ergebnis kommt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) durch eine neue Umfrage unter lohnabhängig Beschäftigten im Rahmen des »DGB-Index Gute Arbeit«.

»Die Daten zeigen ein deutlich erhöhtes Prekarisierungsrisiko für Leiharbeiter«, kommentierte der DGB am Donnerstag seine Zahlen. Demnach arbeitete 2018 mehr als ein Drittel von ihnen (37 Prozent) im Schichtsystem, von den befragten Festangestellten betraf dies jeden sechsten. Jeder fünfte Leiharbeiter musste zudem besonders häufig zur Nachtschicht anrücken. Die Autoren verweisen auf einen Report der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, wonach unregelmäßige Dienstzeiten öfter zu psychischen und körperlichen Beschwerden führen. »Das gilt b...