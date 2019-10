Nachschlag: Mauer, Vopos, Suchscheinwerfer

Vor 70 Jahren wurde die DDR gegründet – der RBB feiert mit. Gut, der 7. Oktober ist schon ein paar Tage her, aber etwas Entschleunigung tut in unseren hektischen Zeiten ja ganz gut. Zur Feier des Tages gab es in der renovierten »Abendshow« DDR-Atmosphäre satt: Mauer, Vopos...