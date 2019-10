Blinde Macht

Wir veröffentlichen an dieser Stelle einen kurzen Auszug aus den »20 Thesen für eine demokratische Klassenpolitik«, die der Jenaer Soziologe Klaus Dörre in einer in diesen Tagen erscheinenden, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung herausgegebenen Broschüre unter dem Titel »Demobilisierte Klassen. Gesellschaft und Potenziale verbindender Klassenpolitik. Beiträge zur Klassenanalyse (2)« veröffentlicht hat. Ausgewählt wurden, teilweise gekürzt, die Thesen 6, 9, 10, 11, 12, 14 und 15. Zur besseren Übersicht werden diese Thesen im folgenden von 1 bis 7 durchnummeriert. Wir danken Herausgebern und Autor für die Genehmigung zum Abdruck. (jW)

1) In Deutschland wie auch in anderen kapitalistischen Zentren haben sich demobilisierte Klassengesellschaften herausgebildet.

Obwohl die Bundesrepublik sowohl bei Einkommen und Vermögen als auch beim Wohnen, der Gesundheit, Bildung und sozialer Distinktion zu einer jener Gesellschaften Europas und der OECD-Welt mit der größten Un...