Aus der Sagenwelt

Dienstag abend im Potsdamer Einstein-Forum. Die an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder lehrende Historikerin Claudia Weber, deren im Sommer erschienenes Buch über den »Hitler-Stalin-Pakt« von 1939 in dieser Zeitung bereits kritisch besprochen wurde (siehe jW vom 12.8.2019), ist zu Gast. Der Haupteinwand gegen ihr Buch und überhaupt die ganze alte und neue »Paktliteratur« war und ist, dass es darin nicht in erster Linie um historische Analyse, sondern um einen politischen Zweck geht: darum nämlich, auf Biegen und Brechen aus dem Nichtangriffsvertrag »eine Zusammenarbeit, ein Bündnis, einen Pakt oder eine inhaltliche Übereinkunft zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion« zu konstruieren. Und der Abend in Potsdam läuft auch wieder darauf hinaus. Weber will, natürlich, über den »Pakt« und die »deutsch-sowjetische Zusammenarbeit 1939 bis 1941« reden. Die hat für sie, wie sie den Zuhörern erzählt, nämlich »mindestens etwas Rätselhaf...