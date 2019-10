»Störungen haben inhaltliche Kritik überblendet«

Am Mittwoch wurde erneut eine Vorlesung des AfD-Mitbegründers und Volkswirtschaftlers Bernd Lucke gestört. Bereits die Störungen bei seiner ersten Vorlesung nach seiner Rückkehr an die Hamburger Universität am 16. Oktober sorgten für viel Wirbel. Wie ist Ihre Position dazu?

Über die Heftigkeit des medialen Rummels waren wir selbst überrascht, normalerweise interessiert sich die Presse ja nicht sonderlich für Unis oder Studierende. In diesem Fall war das Echo aber überwältigend. Leider wurden die inhaltlichen Positionen dabei völlig von den Störungen überblendet. Wir hatten das Gefühl, dass einzig die Störung der Vorlesung eine Nachricht wert war, aber nicht die eigentliche Kritik, der Herr Lucke sich stellen muss.

Der AStA wurde für die Störungen kritisiert, obwohl er sich frühzeitig davon distanziert hatte.

Ja, uns ist unverständlich, dass in der ersten Berichterstattung so wenig differenziert über die Vorfälle berichtet wurde. Eine unserer ersten Reakti...