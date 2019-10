Altmaier, der Riesentöter

Ein Weltraumbahnhof auf deutschem Boden, von dem »kleine Trägerraketen« in die Weiten des Universums aufbrechen? Nichts ist unmöglich, findet Peter Altmaier und will den dieser Tage vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) vorgebrachten Wunsch »gerne prüfen«. Solange es nationalen Kapitalinteressen dient, ist dem Bundeswirtschaftsminister nichts zu verwegen. Passend dazu arbeitet der CDU-Poltiker derzeit an einem Gesetz zur Reform des deutschen Kartellrechts, das die großen Internetkonzerne aus dem Silicon Valley in die Schranken weisen soll. Die Behörden müssten künftig »bereits eingreifen können, wenn ein Unternehmen mit unfairen Mitteln auf dem Weg zur Marktbeherrschung ist«, gab er bei der Vorstellung seiner Pläne Anfang September zum besten.

Noch tiefer ließ am Dienstag das Handelsblatt blicken. Unter dem Titel »Wirtschaft und Politik nehmen Amazon ins Visier« berichtete die Zeitung von Überlegungen seitens Unternehmervertretern, das weltweit ...