Superheld des Tages: Sebastian Czaja

Reich sein ist auch nicht mehr das, was es mal war. Überall lauern unseren besser betuchten Mitbürgern zufolge Neidhammel und untüchtige Faulenzer, die ihnen ihr hart erspartes, mit viel Fleiß und Blut erwirtschaftetes Vermögen streitig machen wollen. Enteignung, Erbschaftssteuer, Mietendeckel – die Liste der Bedrohungen ist ewig lang. An wen kann sich die Bourgeoisie noch wenden, wenn die Nacht am dunkelsten ist, wenn die bösen Geister des Sozialismus um sich greifen? Nur ein Mann, der sich voll und ganz der liberalen Marktwirtschaft verschrieben hat, der eine Legende unter seinesgleichen gew...