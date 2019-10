Versunken in Ruinen

»Die Belagerung von Marawi schürte enorme Angst, Trauer, Furcht und Ratlosigkeit in den Herzen und Köpfen seiner Bürger. Der fünfmonatige Zermürbungskrieg zwischen den philippinischen Streitkräften und den lokalen mit dem IS liierten extremistischen Gruppen führte zu verheerenden Verwüstungen, was die materielle Infrastruktur und die natürliche Umwelt der Stadt betraf. Über eintausend Menschen starben, Zehntausende wurden über Nacht zu Flüchtlingen – obdachlos und ohne Lebensgrundlage. Der Krieg zerstörte das zentrale Geschäftsviertel der Stadt, hinterließ Sachschäden in Milliardenhöhe und machte wirtschaftliche Chancen zunichte. Das schreckliche Ereignis verursachte Panik und Angst in den benachbarten Städten der Provinz Lanao del Sur sowie in der nahe gelegenen Stadt Iligan. Im ganzen Land wurde Terroralarm ausgelöst, was Präsident Rodrigo Roa Duterte veranlasste, seine Russlandreise kurzerhand abzubrechen und nach Manila zurückzufliegen. Bis Mitte Okto...