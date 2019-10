Ehemalige Hauptstadt des Tages: Budapest

Ungarns Rechte in Endzeitstimmung: Leid, Schmerz, Verzweiflung in den Augen ihrer politische Vertreter. Niedergeschlagen die rassistischen, bigotten Hetzer, die sich Journalisten nennen. Es schmerzt, die Ergebnisse der Kommunalwahlen vom Sonntag aufzuarbeiten. Dabei haben sie gar nicht so schlecht abgeschnitten, das Land wird auch in absehbarer Zukunft eine Bastion der reaktionären Kräfte in Europa bleiben.

Wäre da nicht Budapest, die Hauptstadt ist verloren. Man kann dem Regierungslager indes nicht vorwerfen, es habe nicht alles getan, um seine rechte Wählerschaft z...