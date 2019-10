Eine hartleibige Geschichte

Zunächst schien es, als kehre Vernunft ein. Nobelpreis für Peter Handke, längst überfällig, und Teile der Manipulationsjournaille erkannten sogar den Preisgekrönten als einen an, der es versteht, die Schrift so zu stellen, dass sie Kunst wird. Wie niemand anderen außer vielleicht Emir Kusturica hatten sie Handke angeprangert, vor zwei, drei Jahrzehnten, als sie ihren Anteil ablieferten, im Bunde mit okzidentalen und orientalischen Mächten Jugoslawien von der Landkarte zu radieren. Handkes »Sündenfall« (Berliner Zeitung), »Gerechtigkeit für Serbien« zu verlangen, hatten sie nie vergessen, so dass kaum jemand auch nur denken mochte, es könnte dem Dichter doch noch Gerechtigkeit widerfahren. Eine lange, hartleibige Geschichte also.

Handke hatte sich zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina begeben, das Unfassbare zu fassen und davon zu erzählen. 1996 erschien seine »Winterliche Reise«, ein »Sommerlicher Nachtrag« folgte, immer auch den Medien auf der Spu...