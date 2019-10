Michelin schließt Werk

Der französische Reifengigant Michelin hat Ende der vergangenen Woche die Schließung seines Werks in La Roche-sur-Yon verkündet. 614 Lohnabhängige werden ihren Arbeitsplatz verlieren. In der Kleinstadt südlich von Nantes an der Atlantikküste wurden bisher ausschließlich Produkte für schwere Lastfahrzeuge hergestellt. Die Führung des in Clermont-Ferrand (Zentralfrankreich) angesiedelten Industriekonzerns begründete die Entscheidung mit dem »seit zwei Jahren rückläufigen Geschäft mit Lastwagenreifen«. Insgesamt würden weltweit weniger Schwerlaster hergestellt, die Zahl der von solchen Fahrzeugen zurückgelegten Kilometer habe sich gleichzeitig drastisch verkürzt. Gewachsen sei im selben Zeitraum die Konkurrenz in Asien, die den Markt mit billigeren Produkten bediene. Michelin verbuchte im vergangenen Jahr 1,6 Milliarden Euro Nettogewinn.

Steuergelder verbrannt

Seit 2013 strich der Betrieb außerdem Millionenbeträge aus dem Hilfsfonds CICE der französischen Re...