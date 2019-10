Es gibt ein paar gute Gründe, in die Bretagne zu fahren: Sie ist relativ nah, die französische Sprache klingt schön, und die Leute sind höflich. Im Sommer ist es nicht zu heiß, man kann ans Meer, zwölf Meter Tidenhub sind eine Schau. Eine Waldfläche, die der französischen Agrarwirtschaft nicht zum Opfer fiel, ist der sagenumwobene »Brocéliande« westlich von Rennes, in dem einige Szenen der Artussage spielen. Dort befindet sich auch eine gut gepflegte Megalithanlage (Obelix würde sagen: drei kleine Hinkelsteine, im Fachjargon »Menhire«), die seit 1889 als Grab des Zauberers Merlin gilt. Sie ist ein Wallfahrtsort für Hobby-Kelten. Wobei mir unerklärlich ist, dass Merlin überhaupt sterben musste, bei der supergesunden Ernährung, die in »Armorica«, wie die Gallier die Bretagne nannten, üblich war und ist: »Krampouezhenn« (bretonisch) bzw. Galettes de sarrasin (französisch), zu deutsch: Buchweizenpfannkuchen.

Man benötigt ein Ei, 300 ml kalte M...