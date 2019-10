»Widerspruch soll noch stärker bekämpft werden können«

Unter dem Motto »Freiheitsrechte verteidigen – Gegen eine erneute Verschärfung des Polizeigesetzes in Baden-Württemberg« rufen Sie für diesen Sonnabend in Freiburg zu einer Protestkundgebung auf. Das Polizeigesetz war erst im November 2017 verschärft worden. Was plant die Landesregierung aus Bündnis 90/Die Grünen und CDU aktuell?

Es gibt einige relevante Änderungen, die mit dem neuen Polizeigesetz anstehen: die Ausweitung der Schleierfahndung, die Legalisierung der ohnehin schon praktizierten Vorkontrollen bei Demos, die Möglichkeit, mit Hilfe sogenannter Staatstrojaner Handys und Computer vollständig zu durchleuchten, sowie die Einführung einer präventiven »Unendlichkeitshaft«. Alles in allem schließt das Gesetz wie schon bei der Verschärfung 2017 an drei allgemeine Trends in der Sicherheitspolitik an: zum einen die Militarisierung der Polizei, zum anderen Präventivmaßnahmen gegen Menschen, die aus Behördensicht womöglich irgendwann mal Straftaten begehe...