Staat probt »Terrorabwehr«

Die Bundeswehr und die Polizei kommen sich immer näher. Insbesondere im Südwesten Deutschlands wollen sie in der kommenden Woche gemeinsam den »Kampf gegen den Terror« proben. Wie das Stuttgarter Innenministerium am Freitag der Deutschen Presseagentur mitteilte, handelt es sich um »die größte Übung dieser Art, die je in Deutschland durchgeführt wurde«.

An der Großübung vom 17. bis 19. Oktober namens Bwtex (Baden-Württembergische Terrorismusabwehr Exercise) sollen demnach insgesamt 2.500 Soldaten, Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte teilnehmen. Für den zweiten Übungstag sei eine Stabsrahmenübung in Stuttgart, Konstanz, Karlsruhe, Göppingen, Stetten am kalten Markt sowie in Berlin geplant. Diese bestehe aber teils aus Theorie und werde »hinter verschlossenen Türen« stattfinden. Tags darauf beginne eine »Vollübung« auf dem Truppenübungsplatz Heuberg in Stetten am kalten Markt. Man werde dort einen Anschlag in einer belebten Fußgängerzone in Konstan...