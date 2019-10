Neue Untersuchungen zu »MH 17« gefordert

Hohe Auszeichnung für Mark Rutte: Der niederländische Premierminister ist derzeit auf Staatsbesuch in Australien und hat am Mittwoch in Sydney den »Order of Australia« erhalten. Das meldete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Rutte habe nach dem Abschuss der Maschine der Malaysia Airlines auf Flug MH 17 im Juli 2014 über dem Donbass eine »vorzügliche und vorbildhafte Führerschaft« bewiesen, sagte Australiens Regierungschef Scott Morrison in seiner Laudatio.

Die Niederlande und Australien arbeiten eng in dem Gemeinsamen Ermittlungsteam (Joint Investigation Team, JIT) zusammen, das in den letzten Jahren versucht hat, die Verantwortlichen für den Abschuss der Boeing 777 zu ermitteln, bei dem alle 298 Menschen an Bord ums Leben kamen, darunter 38 Australier. Die Maschine befand sich auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur.

Das JIT wird von der niederländischen Staatsanwaltschaft angeführt. Ihm gehören Vertreter der Niederlande und Australien sowie...