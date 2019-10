Aufmarsch für Holocaustleugnerin

Das Verwaltungsgericht Minden hat der faschistischen Partei »Die Rechte« einen für den 9. November in Bielefeld geplanten Aufmarsch genehmigt. Eigenen Angaben zufolge wollen die Neonazis am Jahrestag der sogenannten Reichspogromnacht aufmarschieren, um den Geburtstag der in Bielefeld inhaftierten und mehrfach verurteilten Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck zu begehen. »Die Geburtstagsdemo für Ursula Haverbeck, die am 9. November 2019 in Bielefeld stattfinden wird, hat jetzt auch den richterlichen Segen«, feiern die extremen Rechten den bereits Ende September gefällten Beschluss auf einer ihrer Internetseiten. Die Mindener Richter scheint bei ihrer Entscheidungsfindung überhaupt nicht beeindruckt zu haben, dass Ursula Haverbeck am 8. November 1928 geboren wurde – und keineswegs am Jahrestag der »Reichspogromnacht«.

Ursprünglich wollte die Bielefelder Polizei den Aufmarsch zwar zulassen, jedoch aufgrund der historischen Bedeutung des Datums nicht am 9. Nov...