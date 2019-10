Sorgenkind Außenhandel

Die deutsche Exportwirtschaft blickt pessimistisch in die Zukunft. Vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und deren Hauptkonkurrenten China und EU bereitet dem Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) erhebliche Sorgen, wie die Lobbyorganisation am Dienstag anlässlich der Herbstpressekonferenz des Verbandes mitteilte. Demnach sei im laufenden Jahr nur noch mit einem Miniwachstum der Ausfuhren von maximal 0,5 Prozent zu rechnen. Bisher lag die Prognose noch bei 1,5 Prozent. Vor dem von US-Präsident Donald Trump angefachten Handelsstreit waren die deutschen Exporteure lange von Rekord zu Rekord geeilt und hatten wesentlich höhere Wachstumsraten verzeichnen können. Die Importe dürften 2019 immerhin um zwei Prozent zulegen, so der BGA.

»Das ständige Foul-Spiel der US-Administration unter Präsident Trump hat die international ausgerichtete deutsche Wirtschaft kalt erwischt«, beklagte sich BGA-Präsident Holger Bingmann auf der Pres...