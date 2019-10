Gebäudereiniger erhöhen Druck

Um den Druck auf die Unternehmer in der Gebäudereinigungsbranche zu erhöhen, hatte die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) ihre Mitglieder am Dienstag zu Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen aufgerufen. Mehrstündige Arbeitsniederlegungen gab es in Frankfurt am Main, Berlin-Tegel und Münster/Osnabrück. Protestaktionen wie der »Aufstand der Unsichtbaren«, symbolisiert durch weiße Masken, fanden zudem an den Flughäfen München, Düsseldorf, Stuttgart, Hannover, Dortmund und Nürnberg statt. Bereits am Montag abend waren die Beschäftigten der Nachtschicht von der Firma Gegenbauer in den Warnstreik getreten, die in Frankfurt am Main für den Lufthansa-Loungebereich zuständig sind.

Hintergrund der Mobilisierung sind die festgefahrenen Verhandlungen über einen Rahmentarifvertrag im Gebäudereinigerhandwerk. Der Branchenverband BIV hatte den alten Vertrag zum 31. Juli gekündigt und seither Druck auf die Beschäftigten ausgeübt, Änderungsverträge ...