Welten falten

Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verhallt der Ruf nach mehr Vielfalt nicht ungehört: Die ganze Woche lang widmet sich das Kulturradio WDR 3 dem Thema »Origami«. Die japanische Kunst des Papierfaltens war der Lebensinhalt des ehemaligen Biologen am Max-Planck-Institut Erwin Hapke. Er erbastelte in 35 Jahren in einem Haus in Unna Hunderttausende Faltfiguren, wovon vor seinem Tod niemand wusste. Eine Aufarbeitung der Hinterlassenschaften Hapkes erfolgt in Form von Thomas Kösters und Christian Möllers fünfteiligem Feature »Der Weltenfalter« (WDR 2019; Ursendung Mo. bis Fr., jeweils 19 Uhr, WDR 3).

Wie irrational Autos sind, erörtert die Sendung »Rotten system! – rotten world? – [exit!-Lesekreis HH]: Wie verrückt ist der Automobilismus?« (Mi., 8 Uhr, FSK), während in Benjamin Maacks Science-Fiction-Hörspiel »Ikaria 6« (NDR 2017; Teil 2/2 Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) ein Raumschiff mit Atomkraft durch die Gegend düst. An Bord der »Ikaria 6« ist eine Astronautengr...