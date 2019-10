Rückschlag für Facebooks Geldprojekt

Rückschlag für die vom Facebook-Konzern geplante Kryptowährung »Libra«: Der Onlinebezahldienst Paypal verlässt das Aufsichtsgremium, die »Libra Association« mit Sitz im schweizerischen Genf. Allerdings werde Paypal das Projekt für das als globale Internetwährung konzipierte Digitalgeld weiterhin »unterstützend« begleiten, erklärte das US-Unternehmen am Freitag (Ortszeit) in San Francisco. Die Kapitalgesellschaft Facebook Inc. will »Libra« im kommenden Jahr einführen und damit nach eigenen Angaben sowohl Bezahlvorgänge beschleunigen und zudem rund einer Milliarde Menschen ohne Bankkonto einen Anschluss an Finanzflüsse erleichtern.

Paypal habe entschieden, seine Beteiligung an der »Libra Association« aufzugeben, erklärte der Finanzdienstleister. In der Aufsichtsgesellschaft waren zunächst 28 Investoren vertreten. D...