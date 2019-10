Vorbild Madrid

Die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther (Bündnis 90/Die Grünen) hat vorgeschlagen, ab 2030 eine Nullemissionszone in Berlin einzurichten; Autos mit Verbrennungsmotoren sollen dann nicht mehr fahren dürfen. Ihrer Ansicht nach führe »kein Weg daran vorbei, sich möglichst schnell vom Verbrennungsmotor zu verabschieden«. Damit liegt sie auf einer Linie mit der derzeitigen Bewegung gegen die Autoindustrie, die bei ihren Aktionen gegen die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) Anfang September in Frankfurt den Ausstieg aus dem fossilen Antrieb an die erste Stelle ihres Forderungskatalogs gesetzt hatte. Woanders ist man allerdings schon weiter, z. B. in Madrid, dort will man dieses Ziel bereits 2025 erreicht haben.

In der spanischen Hauptstadt zog vor vier Jahren ein breites Bündnis linker Kräfte ins Rathaus ein, das im Mai dieses Jahres knapp eine zweite Amtszeit verpasste. Innerhalb von nur drei Jahren gelang es der Stadtverwaltung unter Bürgermeist...