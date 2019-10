Der Teufel scheißt …

Seit Jahren wird fehlender Wettbewerb in der Fußballbundesliga moniert. Schuld daran ist das Geld. Es ist nämlich sehr ungleich verteilt. Wer mehr in seine Mannschaft investieren kann, wird, na klar, quasi automatisch mehr Erfolg haben. Wenn Vereine, was allzuoft der Fall ist, gegenüber anderen finanziell benachteiligt sind, kann eben kein echter bzw. fairer Wettbewerb stattfinden. Versteht eigentlich jeder.

Ein möglicher Schlüssel zu mehr Gerechtigkeit wäre etwa die bessere Verteilung von Fernsehgeldern. Davon ist die Bundesliga aktuell jedoch meilenweit entfernt. Ende September wurden die Erlöse pro Bundesliga-Verein aus der internationalen Fernsehvermarktung veröffentlicht. Es sind ausgesprochen ernüchternde...