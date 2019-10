Da hat er gelegen

Was ist Magie? Im »Philosophischen Wörterbuch« des Marxismus zwischen »Macht« und »Malthusianismus« – nichts. Bei Wikipedia das Gegenteil. Im Zusammenhang der Kunst taucht dort das schöne Wort »Zauber« auf. Die dort dito figurierende Esoterik hat sich die Magie unter den Nagel gerissen. Tommaso Campanella war da im 16. Jahrhundert schon weiter. Magie, sagt er, sei das von der Erkenntnis noch nicht erfasste Geheimnis der Natur. Also keine Metaphysik. Mehr etwas in uns, etwas mit Sensoren für die unbekannte Energie der Dinge und Wesen. Wie ich darauf komme? Durch ein Bett.

Meine Lieblingsredakteurin beim SWR hatte den Einfall, mir das Baden-Badener Brahmshaus zu zeigen. Der gemischte Wald mit seinen die Augen wundermild streichelnden Grüntönen gegenüber den zwei hölzernen Balkonen des mit Holzschindeln gewandeten, mit Fensterläden versehenen Hauses stand, als Johannes Brahms den Wald von seinem Balkon im ersten Stock aus beobachtete, noch ganz allein in der...