Quadratur des Brexit

Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Mittwoch in einem Brief an EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker Vorschläge für die Neuauflage der Austrittsverhandlungen mit der EU unterbreitet. Das teilte er in seiner Rede vor dem Parteitag der britischen Konservativen mit. »Wir werden die EU am 31. Oktober verlassen, komme, was da wolle«, kündigte er an. »Lasst uns diese Sache erledigen.«

In seinem Brief an die EU ist Medienberichten zufolge nachzulesen, wie er sich das vorstellt. Die Rede ist von einem »Kompromiss«, der den verhassten »Backstop« im Entwurf des EU-Austrittsvertrages ersetzen soll. Es sei dafür aber nötig, dass beide Seiten die Bereitschaft zeigen, von bestehenden Positionen abzuweichen, so Johnson im Brief weiter.

Johnson strebt an, dass die künftigen Beziehungen Großbritanniens mit der EU über ein Freihandelsabkommen geregelt sein sollen. Nordirland solle hierbei »Teil des britischen Zollbereichs und nicht der E...