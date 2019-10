Kurz vor Zappenduster

Einen wunderschönen guten Morgen! Die einzigen beiden Klubs in der argentinischen Superliga (SAF), die bislang noch nicht Remis gespielt haben, sind Aufsteiger Arsenal de Sarandí aus Avellaneda und Estudiantes de La Plata aus der Hauptstadt der Provinz Buenos Aires. Das änderte sich auch am vergangenen Wochenende nicht, als sie in Avellaneda aufeinandertrafen.

Estudiantes war das letzte Erstligateam, dessen Stadion Holztribünen hatte. Seitdem es stillgelegt wurde, kickt der »Pincharrata« (Rattenaufspießer) seine Heimspiele im Stadtstadion von La Plata (das edelste ganz Argentiniens) oder weicht in das des aktuellen Zweitligisten Quilmes aus. Glücklich war damit nie jemand. Aber seit der ehemalige Manchester-United-Star Juan Sebastián Verón seit einigen Jahren Präsident von Estudiantes ist, wurde eifrig am Neubau des eigenen Stadions gewerkelt. Beinahe täglich kamen Anhänger des Vereins vorbei und spendeten Zementsäcke. Nach dem aktuellen Stand soll das St...