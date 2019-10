Gott liest mit

Das beste endgültige Sa­tiremagazin der Welt feiert 40. Geburtstag, und wer die harten Fakten kennen will, der lese sie bei Wikipedia nach oder in der Tagespresse, die sie bei Wikipedia abschreibt. Denn dieser Text ist eine Danksagung. Er will deshalb auch nicht ironisch sein. Wenn ein Satiremagazin sich zum Geburtstag gratuliert, dann geschieht das ja ironisch, weil es so ganz und gar unfassbar ist, dass schwachsinnige Texte und ein schwachsinniges Publikum sich vierzig Jahre lang die Treue gehalten haben. Das stimmt natürlich, aber auch das kann und soll man anderswo lesen, z. B. im Jubiläumsheft der Titanic, das fünf Euro kostet und selbstverständlich sehr, sehr gut ist. Es gibt sogar Aufkleber.

Nein; hier will einer (ich!) danke sagen, dem Titanic das Leben gerettet hat, erst als Leser, dann als Redakteur, dann als Kolumnist. Ich bin, man muss sich das einmal vorstellen, alles durch und wegen Titanic. Sogar meine wunderbare Frau habe ich beim Heft ken...