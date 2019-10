Indien kappt Zwiebelexport

Der Preis für Zwiebeln, die neben dem Hauptnahrungsmittel Reis in der indischen Küche eine der wichtigsten Zutaten darstellen, hat in Indien immer auch eine politische Bedeutung. Steigt er für die Masse der Einwohner ins Unerschwingliche, drohen Unruhen – um dies zu verhindern, hat die nationale Regierung in Neu-Delhi unter Premierminister Narendra Modi am Sonntag ein Exportverbot verhängt. Bis auf weiteres dürfen damit keine Zwiebeln, gleich welcher Art, aus dem Land ausgeführt werden. Die Politik hofft, mit diesem Schritt die zuletzt sich immer weiter drehende Preisspirale für dieses landwirtschaftliche Produkt anhalten zu können. Mit weiteren Einzelvorschriften will die Regierung Spekulanten ausbremsen, die versuchen, den Markt zu beschneiden. So dürfen Einzelhändler maximal 100 Doppelzentner (zehn Tonnen) an Zwiebeln auf Lager halten, Großhändler höchstens 500 Doppelzentner. Wie das Wirtschaftsblatt Economic Times konstatiert, ist...