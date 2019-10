Ende einer Karriere

Der frühere Chef der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ), Heinz-Christian Strache, hat am Dienstag vormittag bei einer Pressekonferenz angekündigt, sich aus der Politik zurückziehen zu wollen. Er werde seine »Mitgliedschaft in der freiheitlichen Familie ruhend stellen« und sich künftig um seine Familie kümmern. Damit kam der ehemalige österreichische Vizekanzler offenbar nur knapp einem Rausschmiss durch seine bisherige Partei zuvor.

»Es wird am Dienstag zu einer Suspendierung von Heinz-Christian Strache kommen«, hatte tags zuvor Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner verkündet. Auch andere hochrangige Parteifunktionäre hatten nach der Niederlage bei der Nationalratswahl am Sonntag personelle Konsequenzen gefordert. »Wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, wäre es das beste, wenn H. C. Strache in sich geht und von sich aus die Mitgliedschaft bei der Freiheitlichen Partei zurücklegt, also austritt«, sagte etwa der steirische FPÖ-Sp...