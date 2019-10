Machtkampf eskaliert

In Peru ist der seit Monaten schwelende Machtkampf zwischen Präsident Martín Vizcarra und der rechten Opposition am Montag (Ortszeit) eskaliert. Nachdem Vizcarra am Nachmittag im staatlichen Fernsehen die Auflösung des Kongresses verkündet hatte, machten die sich dort in der Mehrheit befindenden oppositionellen Abgeordneten am Abend Mercedes Aráoz zur »Übergangspräsidentin«. Begründet wurde der Schritt damit, dass Vizcarra bei der Ausübung seines Amtes »versagt« habe. Damit hat das südamerikanische Land nun zwei »Präsidenten«.

Zwei Präsidenten

Bei der Abstimmung im zu diesem Zeitpunkt bereits aufgelösten Kongress stimmten alle 82 anwesenden Abgeordneten für eine »temporäre« Amtsenthebung Vizcarras, die Auflösung der Legislative bezeichneten sie als »verfassungswidrig«. Vizcarra hatte diese damit begründet, dass mit dem Kongress »keine Einigung möglich« sei, da er der peruanischen Verfassung »faktisch das Vertrauen und den Respekt« verweigere. Daher solle ...