Ein Kellnerleben

Mich hat vor allem ein Kellner begeistert. In der Schönhauser Allee gegenüber den Allee-Arcaden stand eines Tages vor dem Café Balzac ein Ci­troën 2 CV (En te) mit einem offenen kleinen Anhänger voller Bücher mit dem Titel »Vogelfrei«. Davon hätte ich gerne ein Exemplar gehabt – ich schaute mich um. Auf der Bank vor dem Café saß ein Typ, um den zwei Hunde wuselten, es war seine Biographie, die eine reiche Wienerin namens Friederun Pleterski aufgeschrieben hatte. Er hieß Will-Frieden Sabelus-Frach und war gerade dabei, seine neue Wohnung über dem ehemaligen »Sporthaus« zu renovieren – sehr aufwendig und teuer.

Wie ich aus »Vogelfrei« erfuhr, war das schon immer eine Macke von ihm gewesen. Der 1952 geborene Will-Frieden wuchs in einer sächsischen Kneipe auf und lernte später Kellner. Er arbeitete in den besten Restaurants und Hotels der DDR. 1975 wurde er fälschlicherweise von einem Kollegen als Republikflüchtling denunziert und kam für drei Monate in den K...