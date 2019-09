Volkswagen vor Gericht

Gut vier Jahre nach dem Auffliegen des Einsatzes illegaler Software in Diesel-Fahrzeugen hat am Montag vor dem Oberlandesgericht Braunschweig der Mammutprozess gegen den Volkswagen-Konzern begonnen. Dafür hatten sich mehr als 470.000 Kläger in das Klageregister des Musterfeststellungsverfahrens, das zum ersten Mal als Rechtsinstrument in Deutschland benutzt wird, eingetragen. Bei dem Prozess lassen der Verbraucherzen­trale-Bundesverband (VZBV) und der ADAC stellvertretend für die betroffenen Kunden die wesentlichen Streitfragen in einem einzigen Verfahren verbindlich gerichtlich klären. Es geht darum, Ansprüche auf Schadenersatz festzustellen. Jeder Kläger muss dann noch mal gesondert den Konzern verklagen.

In dem Verfahren geht es einzig um die grundsätzliche Frage: Hat Volkswagen seinen Kunden vorsätzlich geschadet? Im Mittelpunkt des Skandals stehen illegale Abschalteinrichtungen in den Diesel-Pkw des Herstellers. Im September 2015 hatte VW nach Prüfun...