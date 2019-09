Wasserwerfer auf dem Campus

Jeden Tag sind Kolumbiens Studierende in der vergangenen Woche in Bogotá für öffentliche und kostenlose Bildung, gegen Korruption an den Hochschulen sowie gegen Polizeigewalt auf die Straße gegangen. Die Proteste hatten am Montag an der öffentlichen Universidad Distrital »Francisco José de Caldas« begonnen, nachdem im August bekanntgeworden war, dass die Staatsanwaltschaft gegen den Direktor eines Instituts der Universität, Wilman Muñoz, Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts aufgenommen hatte. Dieser beschuldigte seinerseits den Rektor der Hochschule, Ricardo García Duarte, ebenfalls in den Korruptionsskandal verwickelt zu sein.

Für die Studierenden ist das nur die Spitze des Eisbergs. Auf Flugblättern hieß es, dass sicherlich noch viele weitere Direktoren und Politiker in die Unterschlagung von Universitätsgeldern verwickelt seien. Das geschehe, während zugleich die Finanzierung der öffentlichen Hochschulen sowie die Gehälter der Lehrenden immer weiter...