Mein Freund, der Fernsehturm

Mit »Fernsehturm wird übergeben« überschrieb heute vor 50 Jahren, am 2. Oktober 1969, der Tagesspiegel folgendes: »Der 365 Meter hohe Ost-Berliner Fernseh- und UKW-Turm soll am Freitag seiner Bestimmung übergeben werden. Nach Angaben der Ost-Berliner Nachrichtenagentur ADN sollen das ›Telecafé‹ und eine darunterliegende Aussichtsplattform in der acht Etagen umfassenden Kugel in einer Höhe von 200 Metern täglich von neun bis 24 Uhr geöffnet sein. Bei Eintrittspreisen von fünf bzw. drei Mark sei die Aufenthaltsdauer im sich drehenden Café auf eine Stunde und im Aussichtsgeschoss auf eine halbe Stunde begrenzt.« Exorbitante zwölf Zeilen hatte das Westberliner Leitmedium an den Rand der Bleiwüste auf Seite elf rücken lassen.

Mehr Platz spendierte Springers Dumpfblatt B. Z. am 3. Oktober 1969 dem Ereignis. In den Falz einer hinteren Seite rückte man ein Foto von zwei Dritteln Seitenhöhe und einem Drittel Seitenbreite. Rechts daneben fette weiße Lettern auf sch...