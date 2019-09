Gegen China

Am Freitag unterzeichneten der noch amtierende EU-Kommissionspräsident Jean-Clau de Juncker und Japans Premierminister Shinzo Abe in Brüssel im Rahmen der Konferenz »Konnektivität EU-Asien« ein Abkommen, mit dem Chinas Projekt der »Neuen Seidenstraße« begegnet werden soll. Die sogenannte Partnerschaft für nachhaltige Konnektivität und qualitativ hochwertige Infrastruktur ist Teil einer bereits im September 2018 verabschiedeten EU-Strategie, die darauf abzielt, bei Aufbau und Kontrolle der Infrastruktur für den Handel zwischen Europa und Asien eine größere Rolle zu spielen. Neben dem Transportsektor geht es Brüssel auch um Energieversorgung, digitale Infrastruktur sowie Forschungskooperationen.

Mit dem neuen Abkommen sind zwar zunächst keine konkreten Finanzzusagen verbunden, doch über Projekte, die in diesem Rahmen angestoßen werden könnten, wurde bereits beraten. Die Financial Times zitierte am Freitag...