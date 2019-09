Aufstand der Basis

Am Sonnabend ging der fünfte Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) in Leipzig zu Ende. Der Kongress ist das höchste beschlussfassende Gremium, das die Richtlinien gewerkschaftlicher Arbeit für die nächsten vier Jahre festlegt.

Der für diese strategische Orientierung zentralen Antragsberatung wurde allerdings vergleichsweise wenig Zeit eingeräumt. Erst am Mittwoch nachmittag – viele Pressevertreter waren da bereits abgereist – begannen die Beratungen. Und sie wurden gleich wieder unterbrochen. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hielt noch eine lange Rede. Und die Kongressfeier sollte auch pünktlich beginnen. Mehrere Delegierte kritisierten, dass die inhaltliche Debatte nicht im Vordergrund stand. Einer nannte die Unterbringung in teuren Hotels, das üppige Catering und die Reden von Politikern eine »Verschwendung an Ressourcen, Lebensmitteln und Zeit«. Ein anderer regte an, den Ablauf des nächsten Kongresses zu überdenken und sic...