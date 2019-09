»Angebliche Neutralität soll bewahrt werden«

Sie haben vier Jahre in Wien gelebt und studiert. Nach einer Protestaktion in der Nacht vom 10. auf den 11. September gegen das Joint-Venture »Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich« sind Sie festgenommen und schließlich in die Bundesrepublik abgeschoben worden. Mit welcher Begründung?

Mir wird vorgeworfen, an besagter antimilitaristischen Protestaktion teilgenommen und Straftaten begangen zu haben, insbesondere schwere Sachbeschädigung sowie Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Es wurde ein Graffito mit dem Spruch »Blut an euren Händen« gesprüht, rote Farbe verspritzt sowie zwei Plakate angebracht. Zusätzlich wird mir Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Die Polizei stellte fest, dass ich nach meiner Meldung beim Magistrat nie eine Meldebestätigung beantragt hatte. Dieser Verstoß wird normalerweise eher wie Falschparken geahndet. Obwohl ich meinen Wohnsitz den Behörden ordnungsgemäß gemeldet habe, ...