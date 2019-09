Wichtigster Verbündeter Teherans

Während der UN-Vollversammlung in New York verhängte das Finanzministerium der USA am Mittwoch nach Vorgaben des Außenministeriums neue Sanktionen, die den Iran treffen sollen. Unmittelbar richten sie sich gegen sechs chinesische Unternehmen und fünf ihrer Direktoren oder leitenden Manager. Ihnen wird vorgeworfen, am »Transport« von iranischem Erdöl mitgewirkt zu haben. Bankkonten oder andere Vermögen der Betroffenen in den USA würden beschlagnahmt. US-amerikanische Banken und andere Firmen dürfen mit ihnen keine Geschäfte machen. Sogar ausländischen Unternehmen, die dagegen verstoßen, droht der Ausschluss vom Finanz- und Wirtschaftsmarkt der USA. Personen, die auf der immer länger werdenden Sanktionsliste des Finanzministeriums stehen, haben Einreiseverbot.

Bei der Bekanntgabe der neuen Maßnahmen sagte US-Außenminister Michael Pompeo am Mittwoch, die Sanktionen seien eine Warnung an alle Staaten: Sie würden bei Verstößen Strafen riskieren. Ein Sprecher d...